Coronavirus: sette casi positivi nella casa di riposo di Borgo d’Ale, nel vercellese

Borgo d’Ale – Dopo il caso dell’Rasa di San Salvatore Monferrato, provincia di Alessandria, ora anche nel vercellese è stato scoperto un focolaio coronavirus in una casa di riposo. Si tratta della struttura per anziani di Borgo d’Ale dove sono stati scoperti sette casi positivi, tre ospiti e due operatori.

A spiegare la dinamica è l’Asl: “La casa di riposo Rsa di Borgo d’Ale è stata sottoposta a isolamento nella giornata di sabato. Una misura necessaria in quanto sono risultati positivi al covid due ospiti in ingresso provenienti dalla Lombardia, e due operatori”.

Immediatamente attivate le procedure per effettuare il tampone a tutti i degenti e agli operatori. “In totale dopo i controlli sono state riscontrate solo tre nuove positività – riprende la nota dell’Asl – due operatori e un paziente, quest’ultimo arrivato recentemente dalla Lombardia con tampone negativo. In totale sono dunque sette i positivi: tre pazienti e quattro operatori”. Le loro condizioni sono buone: “Tutti i positivi stanno bene e sono asintomatici”.

“Sono stati fatti accertamenti con circa 150 esami tampone. Il piccolo focolaio rilevato è circoscritto a sette persone, che attualmente stanno bene e che sono già in isolamento secondo i protocolli. È doveroso sottolineare la tempestività di intervento del servizio di igiene e sanità pubblica dell ‘Asl di Vercelli col quale c’è stata una stretta e buona collaborazione, come pure coi responsabili della struttura. Confermata anche la buona sinergia, ormai da tempo consolidata, col collega sindaco Luigi Bondonno di Alice Castello” ha reso noto il sindaco di Borgo d’Ale, Pier Mauro Andorno. Molti ospiti di Borgo d’Ale risiedono infatti dalla vicina Alice.

“Non si può ancora abbassare troppo la guardia, prestiamo attenzione e rispetto alle norme preventive: dispositivi protettivi, distanziamento fisico, no assembramenti” ha rimarcato il sindaco di Borgo d’Ale.