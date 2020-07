Forse si sta avverando un sogno nel cassetto, quello dei trasporti fra Liguria e Piemonte scorrevoli e vantaggiosi a tutti i livelli

di Andrea Guenna – Il cronista non ragiona da filosofo ma racconta quello che succede. Non si occupa dei motivi e degli effetti di ciò che accade, ma rappresenta con la maggiore precisione possibile la realtà. E la realtà, per quanto riguarda i trasporti fra Liguria e Piemonte è quella per cui il traffico stradale e autostradale è in tilt, anche a causa del rientro dalle riviere e dalle spiagge, e dei cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie. A questo punto il cronista si chiede come mai non sia stato possibile intervenire per tempo sui cantieri, sulla loro attivazione prima che tornasse il flusso massiccio delle auto e dei mezzi in transito. Nel passato fine settimana – covid o non covid – tra Liguria e Piemonte erano tutti in coda: in molti hanno cercato di anticipare la partenza dai litorali liguri per evitare la trappola dei cantieri e, in parte, ci sono riusciti. Ma la cronaca ci informa di chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla, tra Savona e Albisola, tra Arenzano e Torino, tra Genova e Masone. Un disastro. Si spera almeno che sia confermata la scadenza del 10 luglio per l’ultimazione dei lavori critici, a favore della ritrovata normalità a proposito della circolazione veicolare. Qualcuno dice che si dovrebbe potenziare il servizio ferroviario, coordinare il trasporto su ferro e su gomma integrando il servizio di taxi e di autobus a noleggio con conducente.

Trasporti moderni

Gomma o rotaia? Il dilemma è datato ma secondo studi recenti i due sistemi possono, anzi devono convivere. La gomma va bene in un raggio di circa 200 chilometri, la rotaia oltre. L’aveva capito una trentina di anni fa il gigante di Pozzolo Formigaro o, se preferite, il “Camionista di Tortona”, Fabrizio Palenzona (nella foo a lato), democristiano doc, oggi di area Pd, che ha iniziato la sua travolgente carriera di manager come amministratore della cooperativa camionisti di Tortona. Vicinissimo alla famiglia Gavio, Palenzona parlava di trasporti e logistica del retroporto di Genova già nel 1990, quando il centro logistico di Rivalta Scrivia lavorava da una ventina d’anni limitandosi a sistemare nei piazzali file di container. Ma il mondo cambia in continuazione e le esigenze dell’umanità anche, pur restando sostanzialmente le stesse: mangiare, vestirsi, metter su famiglia e farsi una casa. Tuttavia ciò che era logico – o logistico – nel 1970 non lo è più nel 2020. In 50 anni il mondo è cambiato, ha raddoppiato la popolazione, i flussi migratori sono ormai di difficile gestione, le guerre sono regionali ma più devastanti di una guerra mondiale. Così anche la logistica è cambiata, non è più fatta di camion e camionisti, ma di tecnici che si servono di potenti computer per gestire al millimetro e al secondo spazi e servizi.

Una logistica per gestire il futuro

Senza riempirsi la bocca di paroloni, si può dire che, dato il raddoppio degli abitanti della Terra che sono passati in 50 anni da 3,7 a 7,6 miliardi, si prevede che saranno nove miliardi nel 2045. Lo spazio si riduce e quella semplice formuletta che tiene conto dei centimetri e dei secondi diventa tremendamente importante. Ecco che si rende necessario sfruttare gli spazi e il tempo per far sì che non ci si pesti i piedi l’un l’altro. Logistica vuol dire gestire le merci in modo razionale e distribuirle sul territorio al costo minore possibile. Ciò, proprio perché lo spazio e i soldi sono sempre di meno. Certo, di logistica si è sempre parlato, anche a sproposito, ma oggi qualcosa è cambiato e chi masticava logistica nel secondo millennio, non è più lo stesso di chi la mastica oggi.

A dimostrazione che è cambiato tutto, sta il fatto che, esattamente cinque anni fa, lo stesso Fabrizio Palenzona, che della logistica alessandrina è stato un pioniere, ha avuto modo di esprimere alcune sorprendenti perplessità in proposito. È successo il 20 luglio del 2015 al convegno romano sulle Infrastrutture promosso dal gruppo Pd della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, cui hanno partecipato anche il ministro Graziano Delrio e i vertici delle Ferrovie, oltre ai grandi nomi della logistica italiana. Il Terzo Valico “Non è da fare”, così ha detto l’ex presidente della Provincia di Alessandria ed oggi uno dei più potenti manager italiani. Forse l’ha fatto perché il tunnel fra Genova e Tortona non lo fa più il suo amico Gavio, ma Impregilo. Fatto sta che il suo clamoroso cambiamento di rotta ha spiazzato un po’ tutti, compresi i sindaci della nostra provincia che, chi più chi meno, sul Terzo Valico hanno marciato e ci marciano alla grande. La tesi di Palenzona, signore delle banche e delle autostrade, è che “se non si decide che il porto di Genova deve competere con quello di Rotterdam” e non si lavora concretamente in questa direzione “il Terzo Valico ferroviario non serve a niente”. La risposta – pertinente, devo dire, ma pur sempre lettera morta – dell’allora sindaca di Alessandria nonché presidente della Provincia Rita Rossa (nella foto) non s’è fatta attendere: “Purtroppo, Provincia e Comune di Alessandria – scriveva in una nota la Rossa – hanno visto con rammarico tramontare gli sforzi del tavolo tecnico e politico, rappresentato dalla Fondazione Slala, a causa della scarsa volontà di alcuni partecipanti chiave a passare alla fase operativa. Ritengo che la Fondazione Slala possa essere ancora oggi il soggetto più idoneo per il coordinamento delle iniziative al riguardo e per garantire una concreta possibilità di successo, ma occorre che tutti i partecipanti al nuovo tavolo, a partire dalla Regione Piemonte che è apparsa molto latitante durante la precedente legislatura, facciano veramente la loro parte con accordi-programma che da subito impegnino risorse finanziarie e umane per l’attuazione complessiva degli interventi”.

Slala o non Slala? Questo è il problema

“Se sia più nobile d’animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell’iniqua fortuna, o prender l’armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli”, dal dilemma di Amleto all’azione di un avvocato intelligente e caparbio come Cesare Rossini, l’uomo che ha salvato l’Alessandria Calcio dal fallimento e che oggi ha resuscitato Slala. E l’ha fatto combattendo ed ottenendo un successo che perfino chi scrive fa fatica a comprendere. Eppure Rossini, a differenza delle truppe cammellate del Pd che sul Terzo Valico hanno ronzato per convenienza politica ed anche economica, senza realizzare niente di buono, ce la sta facendo. Truppe cammellate composte da politici in gran parte frusti che oggi firmano l’ennesimo documento a favore del progetto dimenticandosi però di Slala, voluta nel 2003 da Palenzona come società a responsabilità limitata, che è stata demolita proprio da loro, mentre Rossini nel 2019 l’ha trasformata in una fondazione di partecipazione per cui all’originale progetto ha aggiunto quello della mobilità delle persone e della formazione in stretto legame col mondo della scuola interessando anche la provincia di Asti e i porti liguri (Genova, Savona e La Spezia). Di qui è nata l’idea del nuovo scalo ferroviario di Alessandria al servizio delle merci che transitano da Genova e dal Mediterraneo, dirette ai mercati del cuore dell’Europa, che sarà realtà entro il 2021. A questo proposito Uirnet (società pubblica cui fa capo il piano logistico nazionale) e Rfi (Rete ferroviaria italiana; gruppo Fs) hanno già sottoscritto uno specifico accordo di collaborazione. Sta a vedere che l’avvocato Rossini farà in modo che, anche per chi va al mare per godersi una giornata di riposo, non dovrà più mettersi in coda, né all’andata, né al ritorno.