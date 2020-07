Grave motociclista dopo lo scontro con un trattore nel cuneese

Fossano – Grave incidente stradale, nel tardo pomeriggio di ieri, a Fossano, nel cuneese, in frazione San Martino.

Coinvolti una moto e un trattore, scontratisi con dinamica e per cause ancora da definire. Ferito il centauro, trasportato all’ospedale di Cuneo in codice rosso.

Sul posto l’emergenza sanitaria con l’elisoccorso, i vigili del fuoco di Fossano e due pattuglie dei carabinieri locali.