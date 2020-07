Marocchino sfonda la vetrata della questura a colpi si spranga (Video)

Lucca – Caos e violenza all’ufficio immigrazione della questura di Lucca, dove oggi, intorno alle 4.30, Bahara Zouheirun, marocchino di 29 anni, dopo aver impugnato una transenna come se fosse una spranga, ha colpito ripetutamente il vetro della porta, fino a distruggerlo completamente. Poco prima, era stato sorpreso a pisciare davanti a un esercizio pubblico, in pieno centro. Sanzionato per atti osceni in luogo pubblico – anche se il reato è stato di recente depenalizzato dal Pd – in precedenza, dopo essersi affacciato alla finestra di casa, aveva iniziato a minacciare i passanti gridando frasi sconnesse e, ancora, aveva minacciato una donna con una cintura. All’arrivo dei poliziotti l’immigrato ha provato ad allontanarsi per poi arrendersi e consegnarsi alle forze dell’ordine che l’hanno tratto in arresto. Pochi giorni fa gli era stato revocato il permesso di soggiorno.