‘Ndrangheta, inchiesta Fenice: dopo Roberto Rosso, scarcerata anche l’imprenditrice Colavito

Vercelli – Dopo Roberto Rosso, è stata scarcerata anche Enza Colavito, imprenditrice vercellese accusata di aver fatto da tramite tra l’ex assessore regionale e alcuni personaggi vicini alla locale di ‘ndrangheta di Carmagnola. Dopo oltre sei mesi trascorsi dietro le sbarre, il gup ha accolto le istanze del suo difensore, l’avvocato Alessandro Paolini, e ha concesso alla donna gli arresti domiciliari. Richiesta che era stata respinta già due volte, nonostante il parere favorevole della Procura.

Nel provvedimento si legge che “tenuto conto del fatto che l’imputata deve rispondere di tale unico addebito nonché dell’effetto dissuasivo esplicato dal non breve periodo di custodia carceraria nei confronti di soggetto incensurato la esigenza cautelare special-preventiva appare indubbiamente attenuata.”

L’imprenditrice vercellese era stata arrestata dalla Guardia di finanza lo scorso 20 dicembre nell’ambito dell’inchiesta Fenice sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Piemonte. Un’indagine che ha coinvolto anche l’ex esponente di Fratelli d’Italia Roberto Rosso, accusato di voto di scambio politico-mafioso per le elezioni regionali 2019: secondo la Procura, avrebbe versato ad alcuni affiliati della cosca Bonavota 7900 euro in due tranche per un pacchetto di preferenze. Anche a Rosso, nei giorni scorsi, il giudice ha concesso i domiciliari.