Ancora disagi per chi viaggia sulla A26 e sulla A7

Ovada – Altra giornata di passione per gli automobilisti che viaggiano sulle autostrade che dal Piemonte portano verso la Liguria e viceversa. I disagi maggiori si sono visti sulla A7 dove è stato chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova e conseguentemente il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova ovest.

La decisione è stata presa dopo le ispezioni condotte nella notte che hanno reso necessario procedere con alcuni approfondimenti nel fornice nord della galleria Zella che non ne consentono la riapertura nei tempi previsti. Alle 8.20 è stata, invece, riaperta la barriera di Genova Ovest in entrata verso Milano tramite l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Queste chiusure hanno provocato oltre 15 chilometri di coda.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 1:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord;

dalle 23:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud;

dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Genova. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord;

dalle 21:00 di giovedì 9 alle 1:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Gravellona Toce, in entrata verso Ornavasso e in uscita per chi proviene da Genova/Alessandria. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno;

dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Gravellona Toce, in entrata verso Alessandria/Genova. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baveno;

dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in uscita per chi proviene da Genova/Alessandria. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Carpugnino.