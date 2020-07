Bimbo di un anno resta chiuso in auto sotto il sole a Tortona, salvato dai Vigili del Fuoco

Tortona – Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per un bimbo di un anno rimasto chiuso in macchina, ieri, a Tortona in via Ugone Visconti. Il piccolo si trovava dentro l’auto della madre sotto il sole cocente.

A lanciare l’allarme è stata la stessa donna che ha chiamato i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo insieme ai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe scesa dalla macchina per prendere qualcosa lasciando le chiavi al bambino il quale, giocandoci, avrebbe poi inavvertitamente chiuso da dentro il veicolo schiacciando un pulsante. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio e il piccolo se l’è cavata solo con un grosso spavento.