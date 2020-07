Da Fratelli d’Italia Casale M.to: tesseramento 2020

La Sezione Fratelli d’Italia Casale organizza sabato 11 luglio presso Piazza Mazzini il gazebo per il tesseramento 2020. “C’è in realtà bisogno di più politica, non di meno, né di antipolitica o di sola tecnocrazia. Politica basata su azioni e impegno quotidiano partendo dal proprio territorio. Politica come futuro della comunità, spazio del legame e delle relazioni, luogo dove diverse idee concorrono per migliorare la propria terra. Dobbiamo raccogliere le sfide del nostro tempo, per rigenerare l’ Italia partendo dalla propria città”. Questo è quanto dichiara il Segretario Cittadino Enzo Amich. Il Vice Responsabile nazionale enti locali Federico Riboldi aggiunge: “Grazie all’intuito di Giorgia Meloni e Guido Crosetto abbiamo ricostruito la destra italiana. Siamo partiti dall’1,8 % e oggi siamo una delle prime forze politiche del Paese. Questi risultati sono figli di coerenza e buoni risultati dei nostri amministratori. Invito i concittadini che credono nel buon governo ad unirsi a noi”.