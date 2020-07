Estorce 35 euro alla nonna e ora rischia sette anni di carcere

Saluggia – Rischia oltre sette anni di carcere un trentaduenne con problemi di tossicodipendenza di Saluggia, nel vercellese, per una estorsione da 35 euro.

I fatti risalgono a maggio 2019. L’uomo avrebbe preso per il collo la madre dopo averle chiesto soldi per comprarsi la droga. La nonna, spaventata dalla reazione del nipote, gli avrebbe quindi consegnato 35 euro. Oltre alla condanna di 7 anni e tre mesi, il pubblico ministero Davide Pretti ha anche chiesto una multa di 6.000 euro.

Il pm ha però negato le attenuanti. Motivo? Il trentaduenne di Saluggia, poche settimane fa, è stato arrestato per un episodio più grave. Mamma e nonna sarebbero infatti scappate a casa del compagno dell’anziana. A quel punto l’uomo si presenta a casa dell’uomo e sfonda il cancello con l’auto. Non solo. Poi lo affronta. Sale in casa e costringe mamma e nonna a seguirlo facendosi dare altri soldi per la droga.

L’avvocato difensore dell’uomo ha chiesto la derubricazione del reato di estorsione. Ha sottolineato che mamma e nonna non hanno sporto denuncia, ma erano andate a chiedere aiuto ai carabinieri per il problema del ragazzo. Inoltre, secondo la difesa, il denaro apparteneva a lui.