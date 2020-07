JB Monferrato, Gora Camara in prestito per un’altra stagione

Casale Monferrato – La Novipiù JB Monferrato ha comunicato il raggiunto accordo con la Virtus Segafredo Bologna per il prestito dell’atleta Gora Camara, centro classe 2001 di 212 cm.

Camara si avvicina al basket nel 2015 nel suo Senegal, grazie alla DBA Academy di Dakar. In quel contesto viene notato dagli scout della Virtus Bologna, che lo convincono a firmare per il prestigioso club bianconero nella stagione 2017/2018 per iniziare il suo percorso di formazione italiana. Altezza, forza fisica, freschezza atletica e una grande voglia di investire nel lavoro sono elementi che lo hanno caratterizzato nella sua giovanissima carriera.

La sua definitiva consacrazione a livello internazionale è avvenuta negli ultimi giorni di dicembre 2018, quando con i bianconeri ha preso parte alla tappa di Valencia dell’adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball, guadagnandosi la finale, un posto nel quintetto ideale e anche il titolo di MVP di una rassegna chiusa con delle medie di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione, con degli high di 15 punti, 26 rimbalzi e 39 di valutazione nella gara contro il Movistar Estudiantes Madrid. Camara ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Junior Casale, disputando il suo primo vero campionato tra i senior: dopo un primo periodo di ambientamento, il giovane centro conquista sempre più fiducia chiudendo la stagione regolare con 5.3 punti e 5.5 rimbalzi di media (high di 12 punti nella vittoria contro Treviglio e high di 11 rimbalzi nel Derby contro la Bertram Tortona) con il 65% da due punti.