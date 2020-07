Morto nella casa di riposo focolaio di coronavirus Gianni Germonio, ex sindaco di San Salvatore e direttore didattico a Valenza

San Salvatore Monferrato – All’età di 81 anni è mancato Gianni Germonio, ex sindaco di San Salvatore Monferrato. Molto noto anche a Valenza per aver ricoperto per anni il ruolo di direttore didattico, era ospitato alla casa di riposo “Madonna del Pozzo”, l’rsa colpita nelle settimane scorse da un focolaio di coronavirus.

Aveva gravi problemi respiratori e la morte pare legata al focolaio Covid della casa di riposo.

Gianni Germonio lascia la moglie e tre figli, Andrea, attualmente assessore ai lavori pubblici del Comune di San Salvatore, Gianna, insegnante e Cristiana che lavora per un’azienda orafa di Valenza.

Germonio era stato eletto sindaco di San Salvatore nel 1997 attraverso una lista civica rimanendo in carica sino al 2001.