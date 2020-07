Ora basta! A Roma immigrati di colore cacciano i bambini dal parco giochi (Video)

Roma (Lorenzo Mancini) – Non basta il fatto che nella Città Eterna ritorni a salire il numero dei contagi per cui si registrano perfino 30 nuovi casi tra i migranti, perché proprio tra i migranti c’è chi, durante la quarantena, s’è impossessato del parco giochi di Via della Riserva Nuova al Villaggio Prenestino, periferia Est di Roma. La rabbia dei residenti: “Si accoltellano, spacciano e fanno schiamazzi, i bimbi non sanno più dove giocare”. È ora di finirla, perché è giusto accogliere, è giusto assistere i meno fortunati, ma è altrettanto giusto garantire la legalità e non si possono ammettere situazioni come quella documentata nel video. Situazioni purtroppo sempre più diffuse in tutt’Italia.

Alessandria Oggi, che ricerca da sempre la verità e lavora per la corretta ancorché “scomoda” informazione, ha iniziato a documentare il degrado crescente nel nostro Paese che si somma al disagio sempre più acuto a causa del Covid19 che ha paralizzato la Nazione. Bisogna fare qualcosa.

Noi facciamo la nostra parte di cronisti, gli altri, politici in testa, facciano la loro per il bene degli italiani.