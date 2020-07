Abitazione in fiamme ad Alice Bel Colle, morto cinquantottenne ex ferroviere

Alice Bel Colle – Potrebbe essere stato un mozzicone dimenticato acceso o un corto circuito. Sono ancora tutte da verificare le cause che hanno fatto scatenare un incendio che ha causato la morte di un uomo di 58 anni di Alice Bel Colle, nell’acquese, Piercarlo Levo, ex ferroviere in pensione, celibe e senza figli.

Il fatto è accaduto stamane intorno alle otto e mezza.

L’uomo abitava in via Crosa e la sua abitazione ha preso fuoco al piano superiore. Ad avvertire i pompieri pare sia stata la vicina, allertata da delle grida di aiuto e poi dal fumo e dalle fiamme che erano visibili dalle finestre. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e un’ambulanza. Purtroppo già all’arrivo dei primi soccorsi non si udiva più la voce del proprietario e, una volta raggiunto l’uomo, dopo un lavoro coordinato delle forze in campo, non si è potuto far altro che constatarne la morte.