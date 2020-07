Achtung! Se continuiamo ad accogliere migranti infetti la seconda ondata di Covid19 è certa: cui prodest?

di Andrea Guenna – Controlli approssimativi con porti e aeroporti aperti. Negli ultimi venti giorni secondo il Viminale sono arrivati in Italia extracomunitari sbarcati anche a Fiumicino e Malpensa. Sono giunti soprattutto dall’India e dal Bangladesh e alcuni di loro – una ventina – sono risultati contagiati da Covid19. La situazione sembra essere fuori controllo anche perché ora, qui da noi, stanno arrivando da tutte le parti. La migrazione ha preso perfino a scorrere sull’asse della E 45, la strada che attraversa la dorsale europea nord/sud, dalla Norvegia all’Italia (nella cartina a lato). Si tratta di quel tragitto che seguono i migranti dopo essere arrivati in Grecia. Da qui infatti si dirigono verso la Germania e nel nord Europa in genere. Si tratta di iracheni e siriani, ma anche di egiziani e cittadini di origine pakistana. In sostanza il nostro Paese è accerchiato, in quanto i migranti arrivano dappertutto, via mare, via aerea, via terra. Siamo arrivati al punto che alcuni yacht e barche a vela, partono dalla Turchia e, confondendosi con le imbarcazioni turistiche, arrivano indisturbate in Calabria, in Puglia, ma anche nella parte orientale della Sicilia, da dove sbarcano decine di clandestini. Dagli ultimi bollettini sappiamo che in Romagna il virus sta circolando nella comunità di immigrati asiatici. È stato proprio un commerciante del Bangladesh a segnalare che alcuni suoi connazionali erano tornati da Dacca senza rispettare la quarantena. A questo proposito si viene a sapere (Il Messaggero) che il primo tampone della Asl di Cesena ha registrato una carica virale altissima. “In Italia – ha dichiarato il sindaco di Cesena a Il Messaggero – non è più così, era evidente che arrivasse dall’estero”. Dopo che questi cittadini entrano in Italia, nessuno avverte le autorità locali, per cui non è possibile fare con efficacia i controlli sul rispetto della quarantena. Finalmente ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid19 riscontrati su un volo del 7 luglio da Dacca. Nonostante il divieto, i migranti da Oriente continuano ad arrivare tranquillamente in quanto fanno tappa in un altro Paese per poi finire in Italia, per cui non risulta più l’originario punto di partenza. Ieri all’aeroporto di Fiumicino sono stati bloccati sui velivoli della Qatar Airways tutti i bengalesi provenienti da Doha, in Qatar: 165 persone. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi, il volo con circa 200 passeggeri a bordo aveva come tratta Pakistan-Qatar-Roma. Sono stati quindi trattenute le prime 125 persone che provenivano dal Bangladesh, non permettendo loro di scendere sul suolo italiano e facendole ripartire con lo stesso volo. Tutto ciò mentre agli altri passeggeri, di altre nazionalità, sono stati già fatti i tamponi e per loro è prevista la quarantena domiciliare. A questo punto non serve essere dei profeti per dire che la seconda ondata di contagi è certa e arriverà già a settembre. La domanda, a questo punto, è: perché nessuno fa niente per arginare questa invasione? Il Maligno mi ha confidato che, per motivi noti solo ai suoi amici, ciò è dovuto ad una precisa scelta di certi politici che vogliono un’altra epidemia in Italia per costringerci ad una seconda quarantena e per controllarci meglio in forza della paura. Tutto ciò – sempre secondo il Maligno – perché sarebbero in atto due precise strategie politiche: una, tendente a renderci sottomessi perché impauriti, l’altra, per venderci cose che altrimenti non ci servirebbero e fare business. Ci avevano provato con la balla del clima che non ha funzionato, ora ci provano con la pandemia che, invece, non è una balla.

Tuttavia, io ai complotti descritti dal Maligno non ho mai creduto e non credo.