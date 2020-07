Alessandria obbligata a vincere stasera a Carpi per il passaggio del turno playoff

Alessandria – Un solo risultato utile. La vittoria. È quella che dovranno ottenere questa sera i grigi, impegnati a Carpi nel terzo turno dei playoff di serie C.

Novanta minuti in cui non c’è spazio per i tatticismi e neppure per le schermaglie pre-partita. Escluso Cleur, tutti sono disponibili per mister Gregucci che potrà dunque pescare nell’ampia rosa a disposizione.

Possibile che ci siano ritocchi rispetto alla formazione iniziale di quattro giorni fa: uno dei candidati alla maglia da titolare è Di Quinzio, che può dare fastidio alla retroguardia emiliana, testa di serie, squadra tosta e che in casa ha trovato parecchi punti tanto da portarla al terzo posto nel girone B della serie C.

Padroni di casa leggermente favoriti ma se da un lato sono al debutto e arrivano più riposati, l’Alessandria ha un rodaggio di 90′ nelle gambe che alla lunga potrebbe essere un vantaggio. Contro il Siena, domenica sera, la compagine piemontese è apparsa in salute ed ha corso fino all’ultimo dimostrando solidità anche mentale. Insomma potrebbe essere tutto in discussione, ci si aspetta qualsiasi risultato.