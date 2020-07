Caos autostrade, in tilt la A7 e la A26

Nel pomeriggio coda di 9 chilometri per lavori in A26, ancora forti disagi a Bolzaneto e Staglieno con ripercussioni anche sul Levante

Alessandria – Per i residenti della provincia di Alessandria andare in Liguria è diventato un serio problema a causa delle due principali arterie autostradali che collegano l’Oltregiogo ligure alla Liguriia in tilt per i numerosi cantieri. La situazione peggiore nel pomeriggio si è verificata in A26 all’altezza di Ovada dove si sono formati 9 chilometri di coda con centinaia di mezzi pesanti e auto incolonnati per ore. Sulla A7 è stata caotica la situazione al casello di Bolzaneto dove c’è l’uscita obbligatoria dall’autostrada per chi arriva da Nord, mentre in giornata è stata ripristinata la possibilità di raggiungere la Valpolcevera entrando a Genova Ovest, soluzione che ha parzialmente sgravato le strade di sponda ma che non ha risolto i problemi di congestione nello snodo viario dove confluisce tutto il traffico proveniente dall’entroterra. L’autostrada A7 resta chiusa tra Bolzaneto e Genova Ovest in direzione Sud per i lavori urgenti all’interno della galleria Zella nei pressi di Certosa. Al momento da Autostrade non sono arrivate indicazioni sui tempi di riapertura.