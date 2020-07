Cerutti, la costituzione della Newco a Casale dopo la metà di luglio: le prime indicazioni

Casale Monferrato – È attesa dopo la metà del mese di luglio la costituzione della Newco che si occuperà delle commesse di Cerutti. La nuova realtà prenderà forma a Casale in cui lavoreranno 132 dipendenti, degli stabilimenti della città monferrina e in parte di Vercelli. Tra le due città sta decisamente meglio Casale in termini di posti di lavoro. Se a Vercelli infatti si stima che i lavoratori che non troveranno spazio nella NewCo potrebbero essere tra i 150 e i 140, con la chiusura dello storico stabilimento, a Casale invece potrebbero restare a casa tra le 10 e le 20 persone.

In attesa delle cifre esatte è certo che i lavoratori che resteranno fuori dalla della Newco usufruiranno della cassa integrazione straordinaria sicuramente fino a gennaio. Nell’accordo stipulato è stabilito che per 24 mesi, in caso di assunzioni la nuova azienda sarà vincolata a pescare dal bacino degli ex lavoratori.

“Attendiamo segnali dalla Regione che ha aperto diversi tavoli per garantire il sostegno dei lavoratori. Se non arriveranno i contatti li solleciteremo” ha detto Ivan Terranova, segretario generale Fiom Vercelli Valsesia. Intanto sono state definite le aree e i settori che lavoreranno nella nuova realtà. Cerutti Packaging Equipment e Cerutti Service, secondo gli accordi, trasferiranno alla NewCo le intere aziende, la Officine Meccaniche Giovanni Cerutti prevede il trasferimento parziale di alcuni rami. Si tratta della funzione tecnico-amministrativa, la funzione produttiva montaggio e assistenza tecnica, la funzione servizi di stabilimenti. La selezione dei lavoratori avverrà sulla base di criteri di scelta che terranno conto di requisiti professionali, carichi di famiglia e anzianità di servizio. I numeri della ripartizione dei lavoratori riguardano 132 persone, due di loro saranno accompagnate alla pensione in tempi brevi. Della Newco faranno parte 63 lavoratori della Omgc da pescare tra Vercelli e Casale, 66 della Cpe e 1 della Cerutti Service, questi ultimi tutti casalesi assorbiti per intero. La suddivisione per aree prevede alle vendite 9 lavoratori della Newco saranno della Cpe; vendita ricambi: 4 posti, presi dalla Cpe; ufficio tecnico: 39 posizioni riempite da 38 lavoratori Cpe; assistenza tecnica: 13 lavoratori, uno dell’Omgc, 12 della Cpe; Datec Assistenza Tecnica: 13 posti nella NewCo pescati uno dall’Omgc e 12 dalla Cpe; l’ufficio amministrativo avrà 12 lavoratori: 9 dall’Omcg e 3 dalla Cpe; al montaggio lavoreranno in 43 da pescare dall’Omgc; al controllo qualità due persone dall’Omgc; per acquisti, logistica, magazzino serviranno 7 persone dall’Omgc; per le mansioni di portineria, autista, fattorino servirà una persona presa dall’Omgc.