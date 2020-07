L’Alessandria pareggia a Carpi e vede svanire il sogno playoff, fatale un errore del portiere Valentini

Carpi (Carpi 2 – Alessandria 2) – L’Alessandria, al primo turno nazionale dei playoff della Serie C dopo il 2-2 col Carpi, esce di scena vedendo svanire il sogno playoff.

Un ko immeritato per i mandrogni, beffati da una incertezza di Valentini che manda in frantumi le speranze alessandrine, dopo la splendida rimonta griffata Eusepi.

Buona partenza dei piemontesi , subito intraprendente e vogliosa. Dopo pochi minuti Eusepi crea scompiglio in area mettendo in difficoltà il portiere Nobile ma la difesa emiliana sbroglia. Al 5^ colpo di testa di Prestia a lato.

Il Carpi si fa vedere con un colpo di testa fuori di Sabotic ma, poco dopo, l’inzuccata di Eusepi sul primo palo da una palla ferma esce di poco dando a tutti l’illusione del gol. Il primo tempo sembra finire senza altre emozioni quando il Carpi piazza la zampata vincente: azione personale di Jelenic che serve in corsa Biasci sulla desta e l’attaccante numero 28 di destro batte Valentini sul primo palo. Il portiere dei grigi devia la sfera ma non basta.

Nella ripresa Gregucci opera i primi cambi: dentro Sartore al posto di Martignago. I grigi cominciano poi il secondo tempo come meglio non si potrebbe e al 50’ Arrighini si incunea in area, è steso dal portiere Nobile. L’arbitro decreta il rigore che Eusepi trasforma in modo impeccabile, spiazzando l’estremo difensore.

Al 54’ Suljic anticipa Sarzi, Puttini che lo stende e per l’arbitro è di nuovo rigore: Eusepi non cambia angolo, Nobile intuisce la traiettoria ma nulla può. In quattro minuti i grigi ribaltano così il punteggio: 2-1.

Al 57’ Eusepi, ispiratissimo ci prova ancora con un sinistro velenoso che Nobile devia sulla traversa.

Al 61’ il Carpi colpisce la traversa con un gran destro di Jelenic da dentro l’area.

Al 63’ entra Di Quinzio per Arrighini.

Al 65’ il Carpi si divora una occasione colossale con un colpo di testa di Saric altro sopra la traversa da posizione favorevole in area.

Passano pochi minuti e al 72’ Valentini non riesce a intervenire su una palla a campanile a causa della pressione di Cianci che fa da torre a Biasci. L’attaccante appoggia comodamente di testa e firma il 2-2.

Una vera e propria doccia gelata per i grigi che, però, ripartono subito alla ricerca del gol qualificazione.

Dalla panchina entra Chiarello per l’infortunato Eleuteri e, pochi minuti dopo, Eusepi viene trattenuto in area da Varga anche se riesce comunque a tirare. L’arbitro, questa volta, non vede gli estremi per il rigore, tra le proteste grigie. Più di un dubbio anche sull’azione del 2-2 carpigiano, nata da un fallo di Saric su Eleuteri non sanzionato. A cinque minuti dalla fine entra Gazzi al posto di Casarini. Il punteggio non cambierà più, nonostante l’arrembaggio finale. L’Alessandria esce dal campo comunque a testa alta.

Carpi (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini (15’st Simonetti), Sabotic, Varga (33’st Maurizi), Sarzi Puttin (15’st Lomolino) Saric (33’st Boccaccini), Pezzi, Hraiec; Jelenic; Biasci, Vano (22’st Cianci). A disp.: Rossini, Carta, Varoli, Carletti, Bellini, Fofana, Mastaj. All.: Riolfo

Alessandria (3-4-2-1): Valentini; Gonnelli, Cosenza, Prestia; Eleuteri (28’st Chiarello), Casarini (36’st Gazzi), Suljic, Celia; Martignago (1’st Sartore), Arrighini (18’st Di QuinziO); Eusepi. A disp.: Marietta, Sciacca, Dossena, Gilli, Castellano, Crisanto, M’Hamsi, Macchioni. All.: Gregucci

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Marcatori: pt 45’ Biasci; st 5’ e 9’ Eusepi (rig), 28’ Biasci

Ammoniti: Prestia, Hraiec, Cosenza, Nobile, Gonnelli.

Angoli: 4-0 per l’Alessandria.

Recupero: pt 2’, st 5’.