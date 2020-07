Pernigotti, la cessione del ramo gelati è regolare: respinta la richiesta dell’imprenditore Emendatori

Novi Ligure – Il tribunale di Milano ha giudicato regolare la cessione del comparto gelati della Pernigotti al gruppo Optima di San Clemente di Romagna.

È stata, dunque, respinta la richiesta di annullare il contratto avanzata dall’imprenditore Giordano Emendatori.

I fatti.

La scorsa estate i Toksoz, proprietari della Pernigotti, avevano sottoscritto con Emendatori un contratto preliminare milionario per la cessione del comparto Ice & Pastry, considerato il fiore all’occhiello della fabbrica di Novi Ligure.

Poi in autunno il colpo di scena: rescissione del contratto con Emendatori e cessione del ramo alla Optima, peraltro fondata dall’imprenditore e poi da lui ceduta.

Emendatori aveva fatto causa sostenendo che la Pernigotti aveva trattato con la Optima mentre stava trattando con lui e i dirigenti della sua azienda omonima, facendo forza sul contratto preliminare già firmato. Aveva quindi chiesto al giudice il sequestro cautelare del marchio e dei macchinari dell’azienda in vista della discussione su un maxi risarcimento.

Nei giorni scorsi, dopo alcuni rinvii delle udienze anche a causa del coronavirus, la sentenza. Emendatori è stato condannato a pagare le spese legali. Per l’imprenditore resta comunque la possibilità di fare appello.