Simula furto dell’auto ma è scoperto e denunciato dai Carabinieri

Vignale Monferrato – Un cinquantottenne di Vignale è stato denunciato dai Carabinieri locali , in collaborazione con il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso, per simulazione di reato per il furto di un’auto in leasing.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione dell’abbandono di un’automobile, una Mercedes di grossa cilindrata, presente nel cortile dell’abitazione di proprietà della moglie del 58enne. Si è scoperto che l’auto, senza targa, era di proprietà di un’Agenzia Finanziaria svizzera con un contratto di leasing in favore di un’altra Società sempre con sede in Svizzera.

La vettura è stata sottoposta a sequestro penale dato che ne era stato denunciato il furto nel mese di giungo 2018 nella sede della Questura di Asti da parte del 58enne, usufruttuario del veicolo e socio unico della ditta Svizzera intestataria del contratto di leasing. A seguito della denuncia, la società assicuratrice aveva risarcito il furto del veicolo alla finanziaria svizzera per un importo pari a 40.000 euro.