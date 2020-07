Volontari della Polizia Municipale di Alessandria soccorrono donna che stava per partorire in piazza Marconi

Alessandria – Una ragazza che stava per partorire è stata soccorsa, ieri sera, in piazza Marconi dai Volontari della Polizia Municipale di Alessandria, Danilo Varosio, il responsabile, insieme ad altri quattro colleghi, Marco Bavuso, Corrado Castobello, Antonio Carbone e Alberto Devecchi.

“Avevamo appena finito il turno quando alcuni passanti ci hanno allertato che, poco distante da noi una donna incinta era sdraiata su una panchina, le acque si erano già rotte, siamo subito intervenuti chiamando il 118 e creando un cordone per evitare che le persone si avvicinassero. Poco dopo abbiamo favorito l’arrivo dell’ambulanza interrompendo il traffico. Per quanto possibile abbiamo cercato di tranquillizzare la ragazza: non parlava italiano e capiva solo poche parole in inglese – ha raccontato Varosio – ci siamo sentiti ancora più utili del solito, è stata una esperienza molto appagante dal punto di vista umano”.