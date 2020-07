Asti, prendevano tangenti dai fornitori: marito e moglie accusati di corruzione verso una multinazionale, sequestrate le loro proprietà

Asti – Erano uniti nella vita e anche nel business. Illegale però. Sono una coppia di Asti, marito e moglie, che, assieme ad altri, avrebbero creato un danno patrimoniale di quasi 320 mila euro a una multinazionale del comparto automotive.

Sono accusati di corruzione B.A. 47 anni e S.S. 51 anni, insieme a tre dipendenti di due aziende torinesi che sarebbero state favorite, in modo illecito, nell’aggiudicazione delle commesse.

A scoprire la truffa sono stati i militari della Finanza del Gruppo di Asti.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale astigiano ha disposto il sequestro preventivo di cinque immobili di proprietà della coppia, tutti situati sul territorio provinciale. Le abitazioni sequestrate equivalgono al valore del profitto che i due avrebbero percepito: 318.029 euro che i titolari delle ditte vincitrice degli appalti avrebbero dato come “stecca” per avere la certezza di rifornire la multinazionale. Sono somme di denaro che arrivavano al marito, quadro in una società in affari con la multinazionale per la scelta dei materiali da acquistare. L’uomo aveva potere di scelta e avrebbe usato la sua posizione per ottenere profitti, a scapito del grosso cliente internazionale. Avrebbe preso la stecca e, con la complicità della moglie, amministratrice di un’azienda di consulenza, l’avrebbe giustificata con l’emissione di fatture false.

Il reato di corruzione tra privati, entrato in vigore solo un anno e mezzo fa, va a colpire quei privati che mettono in atto azioni finanziarie a loro favore, ma che danneggiano altri. L’esempio più lampante di corruzione nel settore privato infatti è quello del dipendente di un’azienda che offre o promette denaro e regali per favorire la propria azienda, per farsi scegliere come fornitore, a scapito della concorrenza. Marito e moglie sono stati denunciati anche per auto-riciclaggio, avendo cercato di coprire i passaggi di denaro come pagamento di fatture su operazioni inesistenti. L’oggetto delle verifiche della Finanza sono stati i rapporti che il marito aveva con fornitori del capoluogo subalpino.