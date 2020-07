Bimbo di due anni annega in una piscina privata a Bra, è gravissimo

Bra – Si sono ridotte, ormai, al lumicino le speranze di poter salvare il bimbo di quasi due anni che martedì sera, a Bra, è caduto nella piccola piscina gonfiabile di casa.

La disgrazia all’ora di cena, nella villetta con giardino nella zona panoramica sulla collina della Zizzola, non lontano dal monumento simbolo della città.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

Pare che il piccolo, secondogenito, stesse giocando sotto la sorveglianza della mamma, vicino a una piscina giocattolo di quelle gonfiabili, profonda non più di 50 centimetri. Il dramma è avvenuto in pochi istanti: forse il bambino è riuscito ad arrampicarsi, scavalcare il bordo della piscina ed è finito in acqua, perdendo immediatamente i sensi. Quando i familiari l’hanno visto, esanime, tirandolo fuori per i primi soccorsi, il suo cuore aveva cessato di battere.

Immediato l’allarme lanciato al 118, intervenuto con l’elisoccorso che ha poi trasportato il piccolo a Torino. Il quadro clinico del bimbo era però ormai critico.

“Il cuoricino aveva ripreso a battere, ma l’encefalogramma era piatto. Esiste ancora un minimo di trasmissione elettrica sotto sforzo, pertanto non è possibile dichiararlo ufficialmente deceduto e dare l’avvio al periodo di osservazione di 6 ore, che con ogni probabilità si farà domani mattina (oggi, ndr). Lo speriamo per i familiari, i genitori che stanno vivendo questa immane tragedia. Siamo profondamente addolorati, ma ormai è soltanto questione di tempo: purtroppo, il loro bambino non tornerà indietro».

Sulle cause, conclude: «Non sappiamo la dinamica perché in quel frangente, il piccolo era da solo. L’ipotesi più probabile è che sia annegato».

Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Bra, che hanno avviato le indagini per chiarire la successione dei fatti e le eventuali responsabilità.