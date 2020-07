Camion si ribalta ad Isola d’Asti, ferito il conducente

Isola d’Asti – Incidente stradale, ieri sera intorno a mezzanotte, a Isola d’Asti, in via Valtiglione, in direzione Montegrosso.

A rimanere coinvolto è stato un camion che si è ribaltato finendo appoggiato su un fianco, contro il guardrail di protezione stradale.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Ferito il conducente, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Asti. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco.