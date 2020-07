Chiusura stamperia Miroglio, il sindaco di Alba tra i lavoratori

Cuneo (Ansa) – Il sindaco di Alba (Cuneo) Carlo Bo questa mattina si è unito alla protesta di lavoratori e sindacati di fronte alla sede albese della Miroglio in via Santa Barbara, dopo l’annuncio lunedì della chiusura della Stamperia di Govone (dove nei mesi scorso sono state realizzate centinaia di migliaia di mascherine in tessuto, ora la produzione è stata spostata poco lontano a Pollenzo di Bra, sempre in uno stabilimento Miroglio).

Sul piazzale Bo si è confrontato con lavoratori e sindacalisti di Cisl, Cgil e Uil.”La vicenda – ha detto il sindaco – tocca non solo Alba e il territorio: parliamo di una delle aziende che ha contribuito alla storia imprenditoriale del Paese riuscendo ad affermarsi a livello internazionale. Sono amareggiato e dispiaciuto per questo epilogo drammatico. Ora però dobbiamo essere pragmatici e trovare soluzioni concrete per i 151 lavoratori che rappresentano altrettante famiglie, molte monoreddito. La prossima settimana incontreremo in municipio la proprietà. Il tessile – ha aggiunto Carlo Bo – non sta vivendo anni facili, anche se qualcosa a livello gestionale non ha funzionato”.