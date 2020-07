Alessandria – Intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria, ieri notte intorno alle tre, per un incendio scaturito alla Canottieri Tanaro Alessandria. In particolare i pompieri hanno agito per spegnere le fiamme divampate in una zona esterna della discoteca Blanco Summer Club. L’intervento non è durato molto e i danni sono stati minimi. Ancora da chiarire le cause del rogo. Non si registrano persone coinvolte.