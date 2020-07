Alessandria – Allerta gialla per questo fine settimana per violenti temporali previsti tra oggi e domani. Secondo quanto diramato dalla Protezione Civile, venerdì 10 luglio le zone maggiormente colpite saranno quelle del Casalese, del basso Monferrato e più in generale della Val Cerrina. Domani, sabato 11 luglio, le piogge scenderanno copiose sull’Alessandrino, il Novese, l’Ovadese e l’Acquese. Si consiglia di prestare estrema attenzione negli spostamenti.