Ospedale Civile di Ovada, il 27 luglio la riapertura del Pronto Soccorso

Ovada – Arrivano buone notizie da Ovada. In base a quanto comunicato dall’Asl, unitamente al sindaco Paolo Lantero, il 27 luglio riaprirà il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di via Bernardo Ruffini riaprirà dopo la chiusura dei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid-19.

A partire dalle 8 di lunedì 27 luglio, dunque, la struttura avrà un servizio costante spalmato sulle 24 ore.

“Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ovada riaprirà. L’Amministrazione che rappresento ha mantenuto costanti contatti con i dirigenti Asl, e posso confermare la sua prossima riapertura – ha scritto su Facebook Lantero – Nulla è facile in Sanità, ancor più dopo l’esperienza del Covid-19. Sulla tempestività qualcosa ci sarebbe certo da dire, ma so di difficoltà (oggettive alcune e forse altre indotte) che ne stanno ritardando la riapertura. Ringrazio chi in modo manifesto ha sollecitato la riapertura (attraverso i giornali locali), in modo discreto non roboante ma costruttivo” ha poi precisato.

Lantero infine ha concluso: “Questo mi ha aiutato più di una rumorosa protesta. Il lavoro delle Istituzioni credo debba essere questo. Puntuale, silenzioso, per quanto possibile efficace. Attendiamo allora ancora un poco per rivedere riaperto il Pronto Soccorso, pronti, nel caso non dovesse accadere, a diventare (a quel punto eventualmente si) roboanti e rumorosi“.