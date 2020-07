Sabato 11 luglio al “Natal Palli” l’omaggio a Gigi Franzin, ex calciatore e tifoso del Casale scomparso a marzo durante il lockdown

Casale Monferrato – Si terrà domani, al “Natal Palli” di Casale, un omaggio a Gigi Franzin, prima calciatore e poi tra i tifosi più appassionati della maglia nerostellata, scomparso a marzo, durante il lockdown, a causa di un aneurisma a soli 51 anni. Non era stato possibile celebrare il funerale, la salma era stata trasferita ad Asti per la cremazione.

Domani l’urna con le ceneri dell’ex calciatore, aveva giocato nelle giovanili del Casale, Milan, Juventus e poi aveva vestito la maglia della Nazionale Under 16, alle 14:30 sarà portata allo stadio per un giro di campo, poi alle 15:30 una funzione nella chiesa di Porta Milano. Seguirà la tumulazione nel cimitero cittadino di via Negri.

Lascia la compagna, due figlie, i genitori e la sorella Roberta.