Sette ospiti d’una nota residenza per anziani di Alessandria finiti in clinica col Covid19

Alessandria – Sarebbero saliti a sette gli ospiti d’una nota residenza per anziani finiti in clinica per Covid19. La notizia è assolutamente verificata anche se siamo ancora in cerca di maggiori dettagli. Dopo i due casi di anziani morti col Covid in una residenza di San Salvatore, fatto accaduto meno di un mese fa, si riaccende un focolaio in Alessandria. I sette anziani ricoverati sarebbero stazionari e le loro condizioni non preoccupano eccessivamente, ma anche in questi casi è necessario tenere alta la guardia. La Procura di Alessandria è pronta ad aprire un fascicolo: “Con il comando Provinciale e il Nas dei Carabinieri – ha detto ai cronisti il procuratore Enrico Cieri commentando i casi di San Salvatore – abbiamo concertato di intervenire per valutare la situazione. Sentiti i responsabili, acquisita documentazione per definire un primo quadro, la struttura è stata messa in sicurezza. Si valuterà l’apertura di un fascicolo”. Il focolaio di questi giorni ha ulteriormente preoccupato la procura che potrebbe procedere in merito.