Domenica 12 luglio sospesa la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui per la rimozione dell’ordigno bellico a Campo Ligure

Ovada – Domenica 12 luglio, su ordinanza della Prefettura di Genova, dalle 9 alle 17 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Ovada e Genova Borzoli.

Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di residuati bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel comune di Campo Ligure.

I treni Regionali previsti in circolazione sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme saranno sostituiti con un servizio bus organizzato dall’impresa ferroviaria tra Acqui Terme e Genova.

L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento dell’intervento.