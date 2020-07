Srt Spa: da “Rifiutopoli” a “Parentopoli”?

Novi Ligure (Franco Traverso) – Dopo che, nel dicembre del 2017, l’allora pm di Brescia Sandro Raimondi (in quota centrodestra), responsabile dell’inchiesta delle discariche nel nord ovest, che ha visto coinvolte anche Aral di Alessandria e Srt di Novi e Tortona (smaltimento rifiuti), aveva “mollato la presa” perché “marcato stretto” dalla Gip Alessandra Sabatucci (in quota centrosinistra) convinta che “dai rilievi […] discende che non è ravvisabile un effettivo e attuale bisogno di prevenzione speciale, in quanto le limitazioni già in essere si palesano in grado di elidere il rischio di reiterazione in capo alle persone giuridiche”, tutto è tornato come prima. Ed ecco che Andrea Firpo e Claudio Cattaneo, rispettivamente direttore generale e direttore tecnico di Srt Novi-Tortona, a loro tempo rimossi a causa dell’inchiesta giudiziaria che riguardava anche loro in quanto responsabili a vario titolo della Srt Spa, sono tornati al loro posto. A quanto ci risulta l’inchiesta è ancora in corso. Ma in Srt Spa di Novi e Tortona le sorprese non sono finite in quanto, se ieri si parlava di “Rifiutopoli”, oggi si potrebbe parlare di “Parentopoli”. Sono infatti più di uno i casi di parentela fra dipendenti. Vediamo perché, seguendo l’organigramma pubblicato sotto. L’attenzione del cronista cade subito sul coordinatore operativo (i compagni – la Srt è un parto postcomunista che dovrebbe essere smantellato presto dal centrodestra – , hanno paura dei termini gerarchici e scrivono “coordinatore” al posto di “direttore”, anche se la sostanza non cambia) Lelio Rendina (verde) che è il genero di tale Fausto Parodi, ormai in pensione, ma un tempo responsabile tecnico dello stabilimento Srt di Tortona. La cosa interessante è che il signor Fausto Parodi è da anni consulente esterno aziendale di Srt Spa e, come tale, membro della commissione del concorso che, nell’autunno del 2013, ha promosso suo genero Rendina. Andiamo avanti e troviamo la responsabile dell’ufficio personale (da non intendere come aggettivo ma come pronome, nel senso di “personale dipendente”) Anna Marino che è la mamma di Elisa Tosonotti (rosa), titolare di un fantomatico incarico alla formazione ed alla comunicazione, con ufficio a Tortona. Non è finita perché Carlo Serratto (giallo), responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio è il padre di Marta Serratto, dell’ufficio “Controllo Ingresso Pesa” (in breve “conferimenti”) di Novi Ligure. Per finire abbiamo Bruno Salcuni (azzurro), tecnico della discarica che è il genero del tecnico addetto al digestore di Novi Gaetano Priulla che è anche un rappresentante sindacale.

Alla fine della fiera, quasi il 18% dei dipendenti di Srt Spa di Novi sono parenti. Infatti su 45 dipendenti i parenti sono 8 (se consideriamo il consulente esterno Fausto Parodi).

Certo, essere parenti non è reato, ma una concentrazione tale di parenti e affini nello stesso posto di lavoro è per lo meno sospetta.

Attendiamo smentite.

(Nella foto tratta da Giornale 7, il direttore generale Andrea Firpo)