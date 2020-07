Stroncato da malore Paolo Bolle, noto ricercatore storico vercellese e appassionato di modellismo

Asigliano Vercellese – Lutto nel vercellese, ad Asigliano, per l’improvvisa morte di Paolo Bolle, 62 anni, stroncato da un malore stamane poco dopo essere entrato in un bar.

Inutili, purtroppo, tutti i soccorsi: quando i sanitari del 118 sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’asiglianese.

Grande appassionato di modellismo, Bolle realizzò per il Comune un plastico dove raffigura la secolare tradizione della “corsa dei buoi”. Il suo impegno culturale fu evidenziato con la meticolosa ricerca all’Archivio di Stato di Vercelli e quello Comunale.

In occasione della ricorrenza del primo centenario della fine della prima guerra mondiale, Bolle donò ad Asigliano il resoconto dei Caduti, Combattenti, Decorati e Cavalieri di Vittorio Veneto della Prima Guerra Mondiale con il libro, patrocinato dal Comune: “Asigliano e gli asiglianesi nella Grande Guerra 1915/1918”.