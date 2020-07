Alessandria – Intervento, ieri sera, di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale in un locale di via Wagner dove è stato attuato uno sgombero ai danni dei tifosi dell’Alessandria che si erano radunati lì per vedere la gara dei playoff contro il Carpi terminata poi 2-2. Un’azione dovuta unicamente per far rispettare le restrizioni contro la diffusione del Covid-19 che vieta ogni tipo di assembramento.