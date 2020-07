Condannata a trent’anni di carcere la banda dei colpi in villa che aveva agito tra Piemonte e Lombardia: nel novembre 2018 rapinò l’imprenditore Coppo di Cella Monte

Vercelli – Sono stati condannati, ieri nel Tribunale di Vercelli, ad oltre trent’anni di carcere i membri della banda di rapinatori albanesi che avevano preso di mira le ville tra Piemonte e Lombardia.

Gli investigatori si erano messi sulle loro tracce nel novembre 2018 quando fu rapinato un imprenditore monferrino, Riccardo Coppo, di Cella Monte. La banda era poi stata identificata: si trattava di Cesk Thani, trentaduenne residente a Legnano, Augustin Pjetergjokaj, 24 anni, e Kristjan Keci, 28 anni, entrambi residenti nel Milanese, e Kristjan Mehilli, che abitava invece a Tortona. Furono arrestati nel maggio dell’anno scorso nell’operazione “Ice Eyes” coordinata dalla procura di Vercelli.

Il nome dell’operazione dagli occhi di Cesk Thani: chiari, freddi e spietati. Descritti dall’imprenditore di Cella Monte, Coppo, rapinato mentre si trovava in casa con degli amici. Cesk Thani, considerato il capo banda, è stato condannato a 12 anni. Kristian Mehilli, e Agustin Pjetergjokaj a 10 anni 8 mesi. Il gup ha accolto in pieno le richieste del sostituto procuratore Davide Pretti, titolare del fascicolo.

A vario titolo le accuse erano di associazione per delinquere, rapina, tentata rapina, detenzione e porto illegale di armi, oggetti atti a offendere ed arnesi atti allo scasso, ricettazione e lesioni personali aggravate, spaccio. Tutti erano già stati giudicati in via definitiva per una tentata rapina nel bresciano: la pena è stata messa in continuazione alla condanna vercellese.

La Procura contesta due rapine, quella di Cella Monte e una a Frescore Baleario, provincia di Bergamo, e tre tentativi: due a Parabiago, nella stessa villa tra il 2018 e il 2019, e una a Moretta, in provincia di Cuneo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la banda, violenta e organizzata, agiva in modo seriale e non esitava a tirare fuori le pistole, come a Cella Monte dove avevano costretto il padrone di casa ad aprire la cassaforte per poi fuggire con oltre 30.000 euro e una Jeep Cherokee. Il veicolo fu poi abbandonato in zona. Dalle telecamere però gli investigatori avevano notato un’Alfa che lo precede. Lo stesso veicolo non pagherà un pedaggio autostradale nel Bresciano poche ore dopo. Altro indizio decisivo è il fatto che uno dei rapinatori durante il colpo fa una telefonata, come raccontato dal padrone di casa derubato. I carabinieri di Casale erano riusciti ad isolare tre numeri con la stessa caratteristica: sono stati attivati nello stesso negozio di Milano e tutti e tre erano risultati intestati a persone inesistenti. Da uno di questi numeri puliti era stato chiamato un altro cellulare, questo intestato ad uno dei malviventi. Nella stessa zona dove l’Alfa era uscita dall’autostrada. Da lì, con una prima identità su cui lavorare, il cerchio aveva iniziato a stringersi intorno alla banda. Oltre l’analisi del traffico telefonico incrociato con il transito dei veicoli erano partite le intercettazioni dei telefoni. Grazie ad una cimice piazzata sulla loro auto, i malviventi erano stati registrati durante i sopralluoghi prima dei colpi. Quando era stata individuata la base della banda a Legnano è stata piazzata una telecamera che ha dato l’ennesima conferma: nelle giornate degli episodi contestati i tempi di uscita e di rientro della banda coincidevano sempre.