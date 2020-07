Prove di accordo italo-tedesco sul Recovery Fund coi tedeschi a prenderci per i fondelli: straordinaria disciplina da parte dell’Italia

Agi – Italia e Germania “sono d’accordo nella struttura di fondo” del Recovery fund. Lo ha detto Angela Merkel alla conferenza stampa, castello di Meseburg, a nord di Berlino, con il premier italiano Giuseppe Conte, al termine di un bilaterale durate oltre un’ora. L’Italia, ha aggiunto la cancelliera, “ha dimostrato straordinaria disciplina” nell’affrontare la pandemia da coronavirus.

“Dobbiamo dire sì subito”, al Recovery Fund, facendo sì che “possa essere una risposta effettiva e adeguata”. Dunque, dice Conte dopo il bilaterale, “ben vengano i criteri di spesa e le regole di governance che rendano più chiare e trasparenti le spese”. “Ma – sottolinea anche il presidente del Consiglio – le regole devono permettere effettività di reazione”.

“Penso che avremo un’intesa sul Recovery fund”, gli ha fatto eco Merkel. “Siamo d’accordo nel fatto che dovrà trattarsi di investimenti per il futuro”, ha aggiunto la cancelliera tedesca, secondo la quale lo strumento del Recovery fund “è una via mai vista prima”, con un “particolare fondo che da garantire attraverso la Commissione”. Tuttavia, afferma ancora Merkel, “le distanze sono ancora lontane, non so ancora dire se un accordo ci sarà già questo venerdì”.