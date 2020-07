Cantieri autostrade, il presidente della Regione Liguria Toti ha deciso: “chiediamo i danni”

Ovada – La data è stata fissata: il 15 luglio. Cioè domani. Dovrebbe essere questo il termine ultimo dei lavori che stanno interessando l’A7 e la A26 e che sono ormai diventati una maledizione per i viaggiatori che si spostano verso la Liguria.

Il fine settimana da poco passato è stato l’ennesimo week end di caos sulla rete autostradale ligure con disagi per i viaggiatori e un nuovo botta e risposta fra la Giunta guidata da Giovanni Toti, Aspi e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Da Roma, poche ore fa, un messaggio di speranza: “Dai dati acquisiti relativi alle gallerie ricomprese nel percorso critico, proseguono senza interruzione i lavori per i quali, fatto salvo circostanze straordinarie, è prevista l’ultimazione entro il 15 luglio. Già dal prossimo weekend, quindi, dovrebbe essere garantita una maggiore fluidità del traffico”.

Ma da Genova e, in generale, da chi dal Basso Piemonte si sposta verso la Liguria, la misura sembra essere colma tanto che ieri pomeriggio il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato l’intenzione di procedere con un’azione civile di richiesta del danno a Mit e Aspi.

Toti annuncia che la Regione Liguria “avvierà altri provvedimenti per farsi ascoltare da un Governo che non parla con le istituzioni della Regione. Saremo in buona compagnia visto che al Mit stanno chiedendo i danni gli autotrasportatori, i terminalisti, gli armatori, gli albergatori, i balneari, i ristoratori, credo che saranno udienze piuttosto affollate, mi sembra surreale che in questa situazione io non riceva una comunicazione formale dal Governo da almeno quattro settimane”.

Con la richiesta di accesso agli atti, Regione Liguria decide per l’azione civile, nei confronti del Ministero dei Trasporti e di Aspi per chiedere un risarcimento danni, sia per i mancati introiti fiscali che per il danno di immagine. Toti si è detto pronto a coinvolgere in questo percorso sia i sindaci, attraverso Anci, che le categorie economiche, con le Camere di Commercio.

“In assenza di risposte alle nostre sollecitazioni – ha spiegato Toti – abbiamo deciso di dare avvio a un’azione civile di risarcimento danni, oggi partiranno i primi atti formali che sono le richieste di accessi agli atti alla società concessionaria e al Mit, che sono concedente e concessionario di un contratto di cui noi siamo le vittime”.