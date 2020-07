Futuro incerto alla Solvay: se trasloca e va in Francia a rischio più della metà dei posti di lavoro

Spinetta Marengo – Potrebbero scavalcare le Alpi ed andare in Francia le tonnellate di C6O4 che si producono a Spinetta Marengo. Dove le istituzioni hanno maglie molto più elastiche su inquinamento e limiti di emissioni

Per ora sono solo voci ma potrebbero diventare qualcosa di più.

Parliamo della Solvay perché in base, infatti, a quanto emerso nell’incontro tra i dirigenti con i sindacati la produzione dell’impianto spinettese potrebbe diminuire. E di conseguenza anche i dipendenti sarebbero lasciati a casa.

Ma di quanto potrebbe diminuire? Due terzi in meno, senza autorizzazione all’ampliamento dell’impianto per le venti tonnellate in più di C6O4 (da 40 a sessanta), di circa la metà dei dipendenti. Poi negli anni si arriverebbe ad altre riduzioni.

E a questo punto sono trapelate le voci di uno spostamento in Francia, si dice a Tavaux, dove si trova un impianto simile a quello di Spinetta.

Lì, infatti, non sarebbero previsti controlli in merito alla presenza degli inquinanti nell’acqua potabile, nonostante il 90 per cento dei corsi d’acqua risulti inquinato dai Pfas.

Nella Conferenza dei servizi di fine giugno Comune, Provincia, Arpa e Asl avevano dato due mesi di tempo all’azienda per evitare altre fuoriuscite di C6O4, come quelle che erano state trovate nella falda di Montecastello.

“In due mesi non credo che Solvay possa mettere in atto delle barriere idrauliche tali da impedire qualsiasi fuoriuscita – aveva affermato Paolo Parodi dei Chimici della Filctem Cgil – Serve tempo? Il tempo è ormai alle spalle”.

Da parte sua la Solvay, pochi giorni fa, aveva ribattuto con un comunicato stampa in cui affermava che il C6O4 è perfettamente regolare, registrato in conformità alla normativa REACH e approvato dall’EFSA: “Come previsto dal Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH), per la registrazione in conformità alla normativa, sono stati compiuti una trentina di studi scientifici sul C6O4 presso laboratori esterni indipendenti ed accreditati in Italia, Germania e Svizzera, i cui risultati sono pubblici e consultabili da circa 10 anni.

Tali studi sono stati condotti secondo i criteri della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) e seguendo protocolli internazionali conformi alle linee guida OCSE e al REGOLAMENTO (CE) N. 440/2008. In particolar modo i criteri della Buona Pratica di Laboratorio richiedono l’applicazione di Procedure Operative Standard e richiedono l’implementazione di un Programma di Qualità per assicurare la qualità e l’integrità dei dati generati a garanzia dell’affidabilità e l’indipendenza del laboratorio.

Occorre ricordare che Il REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007, ed è stato adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche. Esso promuove anche metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che possono derivare dalle sostanze, allo scopo di ridurre il numero delle sperimentazioni condotte sugli animali. Il regolamento REACH attribuisce alle aziende il dovere di realizzare gli studi.

I circa trenta studi compiuti confermano che il C6O4 non è biodegradabile caratteristica in comune alle sostanze perfluorurate (cioè la molecola non viene degradata a cura di microorganismi), ma ha il vantaggio di non essere biopersistente (cioè non rimane all’interno degli organismi per lungo tempo come il PFOA) e non è bioaccumulabile (cioè, testato in acqua sui pesci, non tende a concentrarsi e accumularsi negli organismi). Testato in acqua dolce, non mostra effetti tossici per gli organismi acquatici.

C’è da notare che la classificazione tossicologica del C6O4 è simile a quella di un’altra cinquantina di sostanze utilizzate per la produzione dei profumatori d’ambiente, fragranze e profumi come, ad esempio, l’estratto di lavanda o altri estratti di erbe officinali e migliore rispetto a quella della glicerina utilizzata in cosmesi.

Inoltre, i risultati degli studi, condotti secondo i criteri della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) e seguendo protocolli internazionali conformi alle linee guida OCSE e al REGOLAMENTO (CE) N. 440/2008, indicano in maniera concorde che il C6O4 non è mutageno e neppure tossico per la riproduzione. In particolare, non vi è alcuna evidenza scientifica che il C6O4 possa presentare un rischio cancerogeno per l’uomo.

Gli studi eseguiti dai laboratori accreditati sono consultabili sul sito di ECHA.”

Il tempo che sarebbe utile – come hanno detto i manager Solvay in quell’incontro con Cgil, Cisl e Uil – è dai 18 mesi ai 24 per realizzare un impianto che “tenga tutto all’interno con una tecnologia che ancora non esiste e che costerebbe all’azienda un investimento da 15 milioni di euro”.

La settimana scorsa Cisl e Uil avevano inviato una richiesta di incontro a Comune e Regione “perché quello che sta accadendo rischia di modificare le scelte industriali che il gruppo Solvay può assumere nei confronti del sito e del gruppo stesso a livello nazionale”. Da quella lettera si era dissociata la Cgil “hanno già chiesto un incontro al ministro le segreterie nazionali”.

“Non stiamo scegliendo tra occupazione e salute – ci tiene a dire Roberto Marengo Cisl chimici – diciamo che l’atteggiamento di questa azienda è sempre stato diverso da altri casi simili. Il rischio sull’attività esistente c’è ed esiste una forte concorrenza tra stabilimenti all’interno della multinazionale. È chiaro che se viene messo in discussione l’ampliamento sono messe in discussione anche le prospettive. Così ci è stato detto. E in questa provincia già in crisi non vorremmo prepararci a un settembre di fibrillazioni”.