Il governatore della Sicilia Musumeci annuncia la chiusura dei porti

Palermo (tratto da Vox) – Aumenta la tensione in Sicilia a causa della crisi sanitaria dovuta ai continui sbarchi di clandestini nelle coste siciliane. Stamane l’Asp di Ragusa ha confermato che sono risultati positivi un gruppo di asiatici (bengalesi e pakistani) approdati ieri nella costa est dell’Isola.

Si tratta del gruppo di 66 pakistani approdato ieri a Pozzallo. Gli immigrati risultati positivi, tutti asintomatici – il che rende la situazione ancora più complicata – sarebbero stati già isolati in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa. Ma solo dopo la positività. Ma sappiamo – e ce lo hanno confermato gli stessi agenti – che spesso fuggono dalla quarantena diffondendo il contagio tra la popolazione. Per questo motivo l’allarme Covid19 aumenta in Sicilia. C’è anche un nuovo caso sospetto a Marina Di Ragusa. Il timore che il gruppo del Bangladesh arrivato qualche giorno fa nella costa orientale dell’isola abbia diffuso il contagio sta diventando una certezza, stando anche a quanto riportano molti organi di stampa. La situazione è oramai intollerabile nel silenzio totale del premier Conte e della ministra Lamorgese. Il presidente della Regione Musumeci promette in giornata una nuova ordinanza contro gli sbarchi in Sicilia. “Continua ad emergere un quadro sconfortante – ha detto ilo governatore Musumeci ai cronisti – nel quale si erge il silenzio del ministero dell’Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza. Inutile dire che se a largo di Pozzallo fosse stata individuata nave per la quarantena, come invano richiediamo da settimane, queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività. Stanno giocando col fuoco”.