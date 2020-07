Paradosso italiano: Forze dell’Ordine decimate dal Coronavirus dopo che hanno effettuato i controlli ai migranti infetti

Siderno (Reggio Calabria) – Ci sono 25 poliziotti in isolamento precauzionale a Siderno, tra cui il dirigente Antonino Cannarella, dopo lo sbarco dei 70 cittadini del Pakistan a Roccella Jonica tra cui 26 positivi al Coronavirus Sars-Cov-2. Gli agenti sono stati chiamati per effettuare le operazioni di riconoscimento ancora prima di conoscere l’esito dei tamponi realizzati sui migranti. E così è andata a finire che è stato decimato il personale del Commissariato. Solo in Italia poteva succedere un casino del genere e la storia crea imbarazzo al Viminale visto che l’isolamento non riguarda solo gli agenti di Polizia che sono 25, ma 60 addetti delle forze dell’ordine in generale, cioè tutti quelli che hanno effettuato il soccorso.

Spiega oggi il Messaggero: “E il numero di isolati è arrivato a più di 60 persone, perché ha riguardato tutti coloro che hanno effettuato il soccorso: i carabinieri della Compagnia di Roccella, i finanzieri della Squadriglia aeronavale, il comandante dei Vigili urbani e il presidente dei volontari della Protezione civile della cittadina calabrese, oltre a diversi altri volontari che hanno trascorso la notte nel Palazzetto dello sport per dare assistenza. Insomma, un effetto boomerang che sembra aver creato non poche difficoltà a chi d’estate dovrebbe vedere aumentato il proprio organico, vista la crescita del carico di lavoro. Proprio per evitare che si ripetano episodi di questo genere, il Viminale sta insistendo per cercare soluzioni in mare. Attualmente c’è un traghetto a Porto Empedocle, il Moby Zazà, che ospita 215 migranti di cui 50 contagiati, assistiti dalla Croce Rossa. La concessione (si parla di 1,2 milioni di euro più Iva di costo per 30 giorni) è in scadenza ed è stata prorogata per altri 10 giorni per consentire la conclusione del periodo di quarantena per le persone a bordo”.

Come se non bastasse non si trova neppure uno straccio di nave da dislocare tra Sicilia e Calabria per accogliere gli eventuali malati che sbarcheranno nei prossimi giorni. Una prima gara d’appalto è andata deserta. Ora si spera nella procedura accelerata per cui sarebbe interessata qualche società.

L’impressione che deriva da tutta questa vicenda è che siamo una nazione abborracciata, che naviga a vista e nell’incertezza. E i risultati si vedono.

Lampedusa in Tilt

Intanto anche l’hotspot di Lampedusa è al collasso. Oltre un migliaio gli sbarcati nel giro di tre giorni coi traghetti di linea che non tengono il ritmo e non riescono a traghettarne in Sicilia prima che ne arrivino altri. Sono oltre 700 i clandestini presenti ed ogni giorno continuano ad arrivare senza soluzione di continuità. Siamo arrivati al punto che gli stessi agenti di Polizia puntano il dito contro il governo e la ministra Lamorgese: “Vengono presi e portati direttamente al Centro, senza che nessuno abbia escluso tra loro la presenza di malattie infettive, Covid19 compreso. Gli ospiti del Centro – spiega un agente – sono ammassati, in barba al distanziamento sociale e senza mascherina, e i pochi che ne sono provvisti, la indossano in modo errato”. Le operazioni di sbarco, controllo, trasporto e vigilanza nel Centro sono inoltre effettuate da un numero esiguo di agenti di polizia “senza che siano garantite le minime condizioni di sicurezza, anche igienico sanitarie”. Degli 8.988 clandestini giunti in Italia seguendo la “rotta tunisina”, secondo quanto dichiarato al momento dello sbarco, il 26% arriva dalla Tunisia, il 19% dal Bangladesh, il 9% dalla Costa d’Avorio, il 5% dall’Algeria, il 5% dal Sudan, il 4% dal Marocco, il 3% dalla Guinea, il 3% dalla Somalia e il 2% dal Pakistan.

Servono più agenti

Secondo le Forze dell’Ordine i servizi di scorta, non solo non tengono conto delle prescrizioni ministeriali sulle unità da impiegare in proporzione al numero degli accompagnati, ma di fatto contribuiscono ancora di più a dimezzare il personale presente sull’Isola. Se servono una o due squadre per l’accompagnamento in nave verso Porto Empedocle, sull’isola restano solo 30 agenti a gestire ogni tipo di emergenza. Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, sentito telefonicamente dal Giornale.it, denuncia la totale mancanza di qualsiasi cordone di sicurezza: “Anche la necessità di difendere gli appartenenti alla Polizia di Stato da eventuali contagi è venuta meno perché ormai il contatto tra le persone, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli immigrati clandestini all’interno del centro, le condizioni igieniche sono indecenti.