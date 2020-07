Vetture ammassate e non consegnate al centro di demolizione: quattro persone denunciate dalla Polizia Stradale di Acqui Terme

Acqui Terme – Ad anni di distanza dalla prima operazione che ha condotto al recupero di decine di veicoli abbandonati tra Sezzadio e Tortona, si è conclusa anche la seconda tranche.

Gli Agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme hanno recuperato, tra Acqui e Bistagno, oltre 40 mezzi ormai abbandonati da tempo, alcuni anche da 10 anni, tutti ormai da considerarsi “rifiuto” e quindi da consegnare alle specifiche imprese per il corretto recupero e smaltimento di tutte le parti, anche quelle ad alto potenziale d’inquinamento.

I proprietari delle aree dove sono stati recuperati i veicoli, G.C. classe 1943 di Bistagno, F.B. classe 1961 di Bistagno, E.B. classe 1970 di Acqui Terme e P.P. classe 1950 di Acqui Terme, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver ammassato rifiuti senza gli opportuni accorgimenti.

I proprietari delle vetture, di immatricolazione italiana o straniera, invece, sono stati multati, 1.667 euro, oltre al pagamento delle spese per la demolizione.

La Polizia Stradale ricorda che un veicolo resta nella disponibilità del suo proprietario/intestatario sino alla demolizione e pertanto rimane suo onere curare la consegna alle regolari attività di smaltimento.

Sono in corso, in questi giorni, le notifiche dei verbali di contravvenzione che riguardano anche diversi residenti in Provincia.