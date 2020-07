Ancora senza esito le ricerche del sessantaseienne scomparso da venerdì scorso in Valle Gesso, nel cuneese

Entracque – Sono ripartite stamane le ricerche del sessantaseienne che lo scorso venerdì 10 luglio si era allontanato dalla sua abitazione per cercare funghi nel vallone delle Rovine in Valle Gesso.

Si tratta del quinto giorno di ricerche: sono impegnati circa 60 soccorritori. Al momento dell’uomo nessuna traccia.

Per i vigili del fuoco le ricerche si stanno effettuando con il mezzo Drago 121, le squadre cinofile e la squadra droni provenienti da Torino. Oltre alla squadra Tas con due mezzi fermi in pianta stabile, un squadra di terra dei Saf e i volontari di Busca.

Lunedì scorso è stata rinvenuta la Panda 4×4 dell’uomo di cui non si hanno più notizie da ormai cinque giorni. Le operazioni di ricerca continueranno, in caso di mancato ritrovamento, fino alle ultime luci di stasera per poi interrompersi e proseguire con ogni probabilità nella giornata di domani.