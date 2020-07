Bertram Derthona, completato il roster con il lungo Alessandro Morgillo

Tortona – Si chiude il mercato in entrata della Bertram Derthona con l’arrivo del centro ventunenne Alessandro Morgillo che ha incrociato coach Marco Ramondino con la Nazionale Under 16, ed ha chiuso la passata stagione tra Verona di A2 (8 presenze), dove non trovava spazio, e la B di Salerno, dove si è trasferito durante l’anno e con la quale non ha mai debuttato a causa del lockdown.

Morgillo sarà il quarto lungo di un reparto che comprende Jalen Cannon, Giulio Gazzotti e Luca Severini. Con Matteo Graziani è il secondo under della Bertram 2020/2021.