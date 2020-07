Casale Fbc, Francesco Buglio confermato allenatore

Casale Monferrato – Francesco Buglio è stato confermato allenatore del Casale Fbc per il terzo anno consecutivo, in questa avventura in serie D che fa seguito alle precedenti esperienze del tecnico viareggino sulla panchina nerostellata in Lega Pro nel 2010-12 e nel 2013.

L’annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri, con un post sulla pagina Facebook della società. Si tratta in pratica del primo passo della nuova stagione, in cui il campionato comincerà il 27 settembre. A questo punto si attendono le prime notizie sulla rosa dei giocatori.