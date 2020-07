Cerutti, nelle prossime settimane al via la NewCo nella sede di Casale

Casale Monferrato – Dovrebbe partire nelle prossime settimane, nella sede di Casale, la nuova realtà della Cerutti, la NewCo, in cui lavoreranno 132 dipendenti, della città e in parte di Vercelli, dove lo storico stabilimento verrà chiuso.

Il gruppo conta circa 280 lavoratori e inevitabilmente c’è chi resterà fuori. In questi giorni i sindacati sono stati contattati dalla Regione: sul tavolo un progetto per far partire corsi di riqualificazione professionali per lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Nell’accordo è stato stabilito che i lavoratori in esubero usufruiranno della cassa integrazione straordinaria sicuramente fino a gennaio, con la speranza che possa poi essere prorogata per altri sei mesi. Per chi se ne andrà l’incentivo all’esodo sarà di 15.000 euro, da decidere entro il 30 giugno del 2021.

Dopo l’esaurimento degli ammortizzatori sociali, in mancanza di alternative, si aprirà la strada delle procedure di licenziamento collettivo. Inoltre nell’accordo stipulato è stabilito che per 24 mesi, in caso di assunzioni, la nuova azienda sarà vincolata a pescare dal bacino degli ex lavoratori.

In questo senso i corsi sono stati pensati per i lavoratori che potrebbero trovare un’altra strada occupazionale o per quelli che sperano di riuscire ad entrare nelle NewCo passando dal bacino di assunzioni garantite in caso di aumento del personale.

La settimana prossima sindacati e lavoratori si incontreranno in assemblee per fare il punto della situazione. Poi il progetto potrebbe accelerare con il coinvolgimento dei centri di impiego che si occuperanno dei corsi.