In macchina con novanta grammi di cocaina ed eroina: in manette due trentenni

Pontecurone – In macchina avevano circa novanta grammi di droga tra cocaina ed eroina, un bilancino di precisione e la somma di oltre 4000 euro in contanti.

Per questo sono stati arrestati dai Carabinieri di Sale con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e condotti in carcere ad Alessandria.

A finire nei guai sono stati due trentenni, .A.B, residente a Torino ed A.M. vogherese, colti in flagrante ieri sera a Pontecurone dagli uomini della Benemerita che stavano svolgendo un servizio perlustrativo a largo raggio disposto dalla Compagnia di Tortona.

I due, alla vista dei militari, si erano subito innervositi tanto da spingere i Carabinieri ad un controllo più accurato che ha, poi, portato alla scoperta della droga.