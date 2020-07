Incidente stradale mortale a Valenza, vittima una donna albanese di 57 anni

Valenza – Tragico incidente stradale, stamane, a Valenza. Intorno a mezzogiorno una donna di 57 anni è stata investita in strada Pontecurone all’altezza dell’istituto tecnico “Carlo Noè”. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 ma, purtroppo, per la signora non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi di legge e interdetto il traffico veicolare nel tratto di strada compreso tra viale Cellini e strada Fontanile. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento: si chiamava Suzana Net-Hasani la donna di 57 anni rimasta uccisa oggi a mezzogiorno dopo essere stata investita da un’auto in strada Pontecurone a Valenza. La donna, albanese e residente nella città dell’oro, è stata colpita dal veicolo condotto da un’anziana di 81 anni, anch’ella residente in città. L’impatto è avvenuto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale tra i due plessi dell’Istituto Cellini. Inutile l’intervento degli operatori del 118. Sulla dinamica della tragedia sono in corso le indagini ad opera della Polizia Locale.