di Sonia Oliva – “Non c’è caffè”, il singolo che anticipa l’ottavo album dei Marchio Bossa con la collaborazione di Pippo Lombardo e Maria Enrica Lotesoriere, è disponibile sulle piattaforme streaming.

La band Marchio Bossa, fondata nel 2001 da Pippo e Piero Lombardo, porta avanti un sound particolare: un delicato mix di bossa, fusion e lounge music. Composizione molto elaborate ma di facile intuizione e piacevole ascolto. A due anni dall’esordio la band ha pubblicato con Azzurra Music il primo album che si è imposto in tutto il mondo riscontrando il favore di pubblico e critica.

Particolarmente apprezzato nel lontano oriente, Marchio Bossa ha conquistato le classifiche internazionali Giapponesi, Coreane, Thailandesi e in contemporanea si è affermato in Europa e nelle Americhe. Non c’è nazione che non abbia apprezzato il sapiente cocktail di bossa nova cantata in italiano, portoghese e francese.

Dieci anni fa, con l’album “Radio Bossa Channel” il gruppo ha “cambiato musica” muovendosi in altri ambiti: il jazz e il soul-funk.

Un lavoro progressivo e studiato passo-passo, quello dei Marchio Bossa, che li ha portati, con una giusta dose di “saudade” (nostalgia), a riprendere in mano un progetto (rimasto chiuso in uno scrigno nell’attesa del momento giusto) che racconta sulle note, le disavventure e le gioie di un amore non corrisposto e rimasto congelato in un quadro.

Oggi, è invece il momento di “Non c’è caffè”: “Tre minuti di allegria e distensione. È un brano che ricalca nel tempo e nelle armonie i dettami della tradizione brasiliana, in particolare quella gioiosa degli anni 60/70 diffusa dal grande Sergio Mendes. Una pennellata di vintage nostrano e il caffè, in barba al titolo, è servito su un solo, straordinario, flauto”.