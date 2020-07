Solvay, Cirio si schiera con l’azienda: “Non si può vivere di solo turismo”

Alessandria – “Non possiamo vivere di solo turismo”. A parlare è Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. L’argomento è la Solvay il C6O4, sostanza chimica necessaria alle nuove batterie per auto e finita sotto accusa perché inquinante. La vicenda riguarda posti di lavoro (1000), famiglie (3000) e rischi ambientali, e racconta del futuro di un pezzo d’Italia che sta cercando la svolta del suo sviluppo economico attraverso la mobilità elettrica.

Cirio vede un Piemonte su cui investire dove a Mirafiori si producono auto elettriche e a Spinetta Marengo parte delle sostanze chimiche che sono necessarie alle batterie.

Ma non solo. “Abbiamo anche un’Università che può essere sede di ricerca – ha aggiunto Cirio – ora chiediamo l’intervento del governo perché questo diventi realtà, qui”.

Sì perché le candidate in Italia sono altre due regioni: la concorrenza arriva dalla Campania e dall’Emilia, ma ha insistito Cirio “il governo decida su chi investire. Noi qui abbiamo aziende e storia dell’auto”.

In tutta questa visione del futuro piemontese, dove circolano cifre di investimenti che arrivano a 200 milioni di euro solo per Solvay, manca un pezzo: la legge che regolamenti l’uso del C6O4, il Pfas di nuova generazione che, trovato nell’acqua di una falda distante dall’impianto, a Montecastello, ha fatto chiudere il pozzo dell’acquedotto e portato in piazza gli ambientalisti del «Comitato stop Solvay» e in trasferta le «Mamma no Pfas» dal Veneto. Poi Comune di Alessandria e Provincia hanno sospeso l’Autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento della produzione di C6O4, chiesta da Solvay proprio per aderire al progetto europeo di mobilità sostenibile.

“Non esiste una legge nazionale e non possiamo emanarla noi anche se l’abbiamo già pronta”. Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente, l’ha già scritta e Arpa “ha già definito tecnicamente i limiti – dice – ma sull’Ambiente non abbiamo autonomia, deve essere lo Stato a decidere. L’anno scorso il ministro Costa aveva promesso una legge. Stiamo ancora aspettando”.