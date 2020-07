Addio al sindaco di Pietra Marazzi, ed ex assessore ad Alessandria, Gianfranco Calorio

Pietra Marazzi – Mondo della politica della provincia di Alessandria in lutto per la scomparsa di Gianfranco Calorio, sindaco di Pietra Marazzi, riconfermato alle elezioni del 2019. Calorio è mancato all’età di 75 anni.

Da decenni impegnato nella gestione della cosa pubblica, Calorio è stato anche assessore all’Urbanistica e ai Servizi Sociali del Comune di Alessandria.

Ingegnere e Architetto, Calorio è stato professore di Architettura del Politecnico di Torino oltre che autore di diverse pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero, nel settore storico-architettonico-urbanistico.

Appassionato di musica, Calorio era anche stato un apprezzato vignettista.

Sulla pagina Facebook del Comune di Pietra Marazzi è stato pubblicato il messaggio di cordoglio degli amministratori del segretario Comunale e dei dipendenti del Comune, “uniti nel dolore dei famigliari”.